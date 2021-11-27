Фото из архива Myslo.ru.
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 253 случая заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки выявлено 253 случая коронавируса, 245 человек выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 67 221 житель региона, 58 914 вылечились, 3863 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.
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