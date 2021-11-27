На развитие дорожной сети и транспорта Тулы в 2022 году направят 2 млрд рублей

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26 ноября в Туле прошли публичные слушания по обсуждению проекта бюджета города на 2022 год и плановый периоды 2023 и 2024 годов.

О расходах, запланированных на развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения, доложил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

Финансирование мероприятий будет проводиться в рамках реализации соответствующей муниципальной программы. В следующем году на эти цели предусмотрено более 2 млрд рублей, почти две трети суммы – доля муниципалитета. В плане на 2023-2024 года прогнозируется ежегодное выделение из городского бюджета по 1,5 млрд рублей.

Один из масштабных проектов, реализация которого продолжится в следующем году, – «Безопасные качественные дороги». Будут отремонтированы ул. Рязанская и Демидовская плотина. Общая протяженность участков – 9,5 км.

Также в следующем году на ремонт шести автомобильных дорог асфальтобетонной смесью закладывается около 105 млн рублей, на щебенение 77 дорожных участков – 58,5 млн рублей. На проведение ямочного ремонта проезжей части городских улиц предусмотрено 100 млн рублей, общая площадь ремонта составит более 81 тысячи кв. метров. На разработку проектно-сметной документации и проведение обследования мостов и путепроводов – 25,2 млн рублей. Почти 39 млн рублей выделяется на асфальтирование 10 участков тротуаров, около 12 млн рублей – на ямочный ремонт пешеходных зон.

Продолжатся работы по оптимизации транспортного обслуживания населения, обеспечению перевозки школьников.

Кроме этого, в планах модернизация участков ливневой канализации и реализация ряда других подпрограмм по содержанию и ремонту элементов улично-дорожной сети.