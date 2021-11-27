новости
новости
Регистрация
В Новомосковске будут судить таксиста за кражу кошелька пассажира

В Новомосковске будут судить таксиста за кражу кошелька пассажира

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В дежурную часть с заявлением обратилась 59-летняя местная жительница. По предварительной информации, женщина оставила кошелек в такси и не смогла вернуть его обратно. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника – ранее судимый 36-летний водитель. Мужчина признался в содеянном.

В настоящее время в отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:32 0
Другие статьи по темам
Событие
кражатакси
Место
НовомосковскТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 253 случая заболевания и 12 смертей
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 253 случая заболевания и 12 смертей
Туляки могут съездить в Санкт-Петербург на двухэтажном поезде
Туляки могут съездить в Санкт-Петербург на двухэтажном поезде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.