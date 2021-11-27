В Новомосковске будут судить таксиста за кражу кошелька пассажира

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В дежурную часть с заявлением обратилась 59-летняя местная жительница. По предварительной информации, женщина оставила кошелек в такси и не смогла вернуть его обратно. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника – ранее судимый 36-летний водитель. Мужчина признался в содеянном.

В настоящее время в отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.