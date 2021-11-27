Синоптики предупредили о резком похолодании и снегопаде

В центральной России 1 декабря начнется настоящая зима со снегом и морозами. Сначала минус будет несильным, но намека на оттепель ждать не стоит, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в конце ноября этому будет предшествовать теплая погода с продолжительными дождями. Пик тепла ожидается 29 ноября. В этот день термометры могут показать до плюс 8 градусов.

Но уже 30 ноября прогнозируется похолодание: дождь сменится снегом. В частности, в Туле снег ожидается именно в этот день.

В первый день календарной зимы температура воздуха упадет до минус 1−6 градусов.

Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится всю первую декаду декабря.