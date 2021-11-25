Житель Тульской области вывез бывшую в лес, заставил раздеться и выкопать могилу

После этого он забрал одежду женщины и ушел.

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Заокского района. Он признан виновным по ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Установлено, что вечером 18 мая 2020 года мужчина вывез на автомобиле в лесополосу бывшую возлюбленную, избил ее, заставил раздеться и копать предназначенную для нее могилу.

После этого мужчина скрылся с места преступления, забрав одежду и личные вещи бывшей.

— Впоследствии женщине удалось самостоятельно дойти до ближайшего населенного пункта, где ей была оказана медицинская помощь и вызвана полиция, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Свою вину в совершении указанных преступлений мужчина не признал.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.