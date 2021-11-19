Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 263 случая заболевания и 13 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 263 случая коронавируса, 257 человек выздоровели, 13 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 65 159 жителя региона, 56 916 вылечились, 3765 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
За последние сутки в России выявлено 37 156 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 439 (6,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 257 068 человек в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1 254 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 261 589 человек.
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