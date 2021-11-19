Власти хотят ограничить проверку QR-кодов вакцинации официальным приложением Госуслуг

QR-коды, подтверждающие факт прохождения человеком вакцинации от коронавируса или перенесение COVID-19, в перспективе можно будет проверить только с помощью официального приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус».

Такую меру сейчас рассматривает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

- Скорее всего, с учетом того, что у нас сейчас появилось большое количество фишинговых сайтов, которые генерят фейковые QR-коды, мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели, — заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Он подчеркнул, что старые способы проверки не сработают.