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Как получить QR-код без посещения МФЦ

Как получить QR-код без посещения МФЦ

С 16 ноября можно получить бумажный сертификат с QR-кодом у операторов МФЦ. А можно и самостоятельно.

С 16 ноября бумажные сертификаты с QR-кодом можно получить в МФЦ региона. Это актуально для тех, у кого нет аккаунта на портале госуслуг. В МФЦ его помогут оформить и подтвердить, а также восстановить утерянный пароль. Но QR-код можно оформить и самим. Расскажем, как.
 
КАК ОФОРМИТЬ QR-КОД НА ГОСУСЛУГАХ

Перейдите в браузере на портал госуслуг.

Авторизуйтесь для входа в личный кабинет пользователя (в качестве логина можно использовать: СНИЛС, мобильный телефон российского оператора или электронную почту).

При регистрации для доступа ко всем услугам портала, необходимо подтвердить свою учетную запись, совершив 3 простых шага:

  1. Указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете.
  2. Дождаться завершения автоматической проверки личных данных.
  3. Раньше для успешного подтверждения необходимо было лично обращаться в Центр обслуживания или запросить подтверждение по почте.

Теперь подтвердить учетную запись можно онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков):

  •  через Сбербанк Онлайн
  1. Войдите или зарегистрируйтесь в Сбербанк Онлайн.
  2. Перейдите на вкладку «Прочее» (доступна только в веб-версии Сбербанк Онлайн) и выберите «Регистрация на Госуслугах».
  3. Заполните заявку на регистрацию.
  •  через Почта Банк Онлайн
  1. Создайте профиль на портале Госуслуги. Данные в профиле должны совпадать с данными в анкете банка (паспортные данные, телефон, номер СНИЛС).
  2. После проверки документов ваша учетная запись получит статус «Стандартная». Далее необходимо подтвердить регистрацию.
  3. Подтвердите регистрацию через Почта Банк Онлайн в разделе «Оплатить» > «Госуслуги» > «Подтверждение учетной записи Госуслуг».
  •  через Тинькофф Банк
  1. Сначала убедитесь, что ваши данные на сайте госуслуг совпадают с информацией, которую вы указали в личном кабинете Тинькофф.
  2. Затем перейдите на страницу регистрации на сайте Тиькофф в разделе «Платежи» > «Госуслуги» > «Регистрация на Госуслугах», нажмите «Зарегистрироваться».
  3. Если подтверждение личности прошло успешно, появится статус «Ваш запрос принят».
  •  через ВТБ-Онлайн
  1. Зайдите в приложении в раздел «Прочее».
  2. Выберите раздел «Регистрация на госуслугах» и введите номер СНИЛС, если он отсутствует в профиле.
  3. В определенных случаях придет подтверждающее СМС-сообщение. После этого учетная запись будет подтверждена.

Подтвердить учетную запись также можно в одном из более 300 центров обслуживания среди которых администрации муниципальных образований, органы ЗАГС, отдел Социальной защиты населения, Пенсионный фонд РФ, Банки Тульской области.

После авторизации и подтверждения учетной записи на главной странице выберите раздел «СЕРТИФИКАТЫ И QR-КОДЫ».

Далее автоматически перейдете в раздел «СВЕДЕНИЯ ОБ ИММУНИЗАЦИИ COVID-19», где при наличии будут отражены сведения о вакцинации от COVID-19, информация о перенесенном заболевании, результаты ПЦР-тестов, результаты тестов на наличие антител.

Сохраните или распечатайте основной бланк сертификата, который состоит из двух разделов и содержит (при наличии) медицинские сведения о проведении вакцинации или о перенесенном заболевании.

 

Алгоритм оформления смотрите в карточках правительства Тульской области:

 

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