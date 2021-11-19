Как получить QR-код без посещения МФЦ
С 16 ноября можно получить бумажный сертификат с QR-кодом у операторов МФЦ. А можно и самостоятельно.
Перейдите в браузере на портал госуслуг.
Авторизуйтесь для входа в личный кабинет пользователя (в качестве логина можно использовать: СНИЛС, мобильный телефон российского оператора или электронную почту).
При регистрации для доступа ко всем услугам портала, необходимо подтвердить свою учетную запись, совершив 3 простых шага:
- Указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете.
- Дождаться завершения автоматической проверки личных данных.
- Раньше для успешного подтверждения необходимо было лично обращаться в Центр обслуживания или запросить подтверждение по почте.
Теперь подтвердить учетную запись можно онлайн (при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков):
- через Сбербанк Онлайн
- Войдите или зарегистрируйтесь в Сбербанк Онлайн.
- Перейдите на вкладку «Прочее» (доступна только в веб-версии Сбербанк Онлайн) и выберите «Регистрация на Госуслугах».
- Заполните заявку на регистрацию.
- через Почта Банк Онлайн
- Создайте профиль на портале Госуслуги. Данные в профиле должны совпадать с данными в анкете банка (паспортные данные, телефон, номер СНИЛС).
- После проверки документов ваша учетная запись получит статус «Стандартная». Далее необходимо подтвердить регистрацию.
- Подтвердите регистрацию через Почта Банк Онлайн в разделе «Оплатить» > «Госуслуги» > «Подтверждение учетной записи Госуслуг».
- через Тинькофф Банк
- Сначала убедитесь, что ваши данные на сайте госуслуг совпадают с информацией, которую вы указали в личном кабинете Тинькофф.
- Затем перейдите на страницу регистрации на сайте Тиькофф в разделе «Платежи» > «Госуслуги» > «Регистрация на Госуслугах», нажмите «Зарегистрироваться».
- Если подтверждение личности прошло успешно, появится статус «Ваш запрос принят».
- через ВТБ-Онлайн
- Зайдите в приложении в раздел «Прочее».
- Выберите раздел «Регистрация на госуслугах» и введите номер СНИЛС, если он отсутствует в профиле.
- В определенных случаях придет подтверждающее СМС-сообщение. После этого учетная запись будет подтверждена.
Подтвердить учетную запись также можно в одном из более 300 центров обслуживания среди которых администрации муниципальных образований, органы ЗАГС, отдел Социальной защиты населения, Пенсионный фонд РФ, Банки Тульской области.
После авторизации и подтверждения учетной записи на главной странице выберите раздел «СЕРТИФИКАТЫ И QR-КОДЫ».
Далее автоматически перейдете в раздел «СВЕДЕНИЯ ОБ ИММУНИЗАЦИИ COVID-19», где при наличии будут отражены сведения о вакцинации от COVID-19, информация о перенесенном заболевании, результаты ПЦР-тестов, результаты тестов на наличие антител.
Сохраните или распечатайте основной бланк сертификата, который состоит из двух разделов и содержит (при наличии) медицинские сведения о проведении вакцинации или о перенесенном заболевании.
Алгоритм оформления смотрите в карточках правительства Тульской области: