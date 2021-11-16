Обман или ошибка в викторине для вакцинированных: почему туляки не могут найти себя в списках участников?

15 ноября в прямом эфире были разыграны 13 призов среди вакцинированных туляков. Спустя некоторое время на сайте викторины «Иммунитет+» организаторы выгрузили списки всех участников розыгрыша. Многие читатели Myslo в списках себя не нашли, что вызвало у них сомнение в честности мероприятия.

- Сегодня зашла на сайт Иммунитет71.рф. Наткнулась на вкладку «Участники», допущенные к розыгрышу, и не обнаружила там ни одного сертификата своих зарегистрированных родственников. Моего номера там тоже не было — ни старого, ни нового, — написала на портале в комментариях Анастасия Бурцева.

- И я не нашел свой номер сертификата. Проверил номер сертификата супруги — тоже нет. Искал и по полному поиску и по последним четырем цифрам. Хотя с дефисами норм ищет, но не мой. Проверил и старый номер, и новый, — оказался в такой же ситуации And-Justice For-All.

Myslo выяснил, что произошло.

Причин, по которым вы могли не найти свой сертификат, несколько.

При поиске в файле со списком участников обязательно указывайте дефисы в номере вашего сертификата. Например: 9710−0000−0000−0001 - вот так найдет, а вот так нет - 9710000000000001.

Кроме того, многие зарегистрировались для участия в викторине до 8 ноября, а в этот день в России было обновление сертификатов, у всех поменялись номера.

Поэтому те, кто регистрировался на сайте викторины до 8 ноября, должен искать себя по старому номеру, который начинается с 9710.

Что делать, если старый номер сертификата у вас не сохранился? Зайдите в личный кабинет на госуслугах во вкладку «Сертификат с данными о заболевании и QR-код». В строчке «Номер УНРЗ» указаны цифры, перед ними нужно добавить девятку. Это и будет ваш старый номер сертификата. По нему с добавлением дефисов можно осуществить поиск.

В викторине заявки на участие принимали до 14 ноября 23:59. Те, кто прошел регистрацию позже, то есть с 15 ноября, автоматически станут участниками следующего розыгрыша. Он состоится 1 декабря.

Друзья, получилось найти себя в списках участников? А, может, вы стали победителями? Расскажите нам об этом в комментариях.