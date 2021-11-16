Администрация Тулы прокомментировала нетипичную работу светофора в Заречье

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Специалисты Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы рассказали, что одновременный разрешающий сигнал светофора для автомобилистов и пешеходов на пересечении улиц Октябрьской и Луначарского не противоречит ПДД:

«Этот участок характеризуется большой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков, а также в непосредственной близости находится троллейбусное депо, из которого каждое утро на свои маршруты выходят троллейбусы. Поэтому классические схемы светофорного регулирования с разделением транспортных и пешеходных фаз создавали бы значительные затруднения.

В соответствии с п. 7.2.6 ГОСТ 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» в одной из фаз светофорного цикла совмещена пешеходная фаза и фаза движения поворачивающих транспортных средств (пересекающих направление движения пешеходов).

Фаза движения поворачивающих транспортных средств характеризуется низкой интенсивностью и в большей степени введена для беспрепятственного выезда троллейбусов на ул. Октябрьскую с ул. Луначарского. Одним из условий совмещения транспортной и пешеходной фаз является применение информационных световых секций для предупреждения водителей о возможном движении пешеходов по переходу, на который он поворачивает с режимом бело-лунного мигания, которые, в свою очередь, установлены на данном пересечении.

На данном участке установлен знак 4.1.2 – «Движение направо», а также контурные стрелки на секциях светофора, при выезде с ул. Луначарского на ул. Октябрьскую, тем самым запрещая водителям сквозное пересечение перекрестка через ул. Октябрьскую.

В соответствии с п. 13.1 «Правил дорожного движения» при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Эти меры позволяют обеспечить безопасность пешеходов и сократить длительность цикла светофорного регулирования, что положительно сказывается на пропускной способности перекрестка».