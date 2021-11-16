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На улицах Тулы высадили рябины и клены
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На улицах Тулы высадили рябины и клены

В областной столице завершаются работы по осеннему озеленению территорий.

В этом году молодые саженцы были высажены на 16 объектах – ул. Металлургов, ул. Кирова, ул. Кауля, ул. Максимовского и других.

На пересечении улиц Ф. Энгельса и Первомайской сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы» высадили 32 молодые рябины. Также новые деревья появились на ул. Революции, Красноармейском проспекте, проспекте Ленина, ул. Максимовского. 30 кленов посадят на ул. Металлургов.

Ассортимент деревьев составляют саженцы липы мелколистной, клена сахаристого и остролистного, рябины обыкновенной, ели колючей. Среди кустарников – сирень, спирея, бирючина, пурпурная ива.

Все саженцы с закрытой корневой системой. Во время посадки их поливают и вносят необходимые удобрения. Всего в этом году в Туле будет высажено более 430 деревьев и 2800 кустарников.

 

 

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