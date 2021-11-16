Житель Скуратово украл у пенсионерки чугунную ванну

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Сотрудники тульской полиции установили подозреваемого в краже, жертвой которой стала 61-летняя женщина. Она рассказала, что с её участка была похищена чугунная ванна.

Во время оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника – 32-летний нигде не работающий местный житель был задержан и признался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.