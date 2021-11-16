Глава тульского минздрава: «Основной прирост смертности связан с ковидом»

Скончались более 3000 человек, больных коронавирусом.

На заседании оперштаба зампред правительства Тульской области — министр здравоохранения Дмитрий Марков рассказал о вакцинации в регионе.

По его словам, у нас устойчивые темпы роста, недельный план по вакцинации — до 30 тыс. человек.

- Разъяснительные и ограничительных мероприятия дали хорошую реакцию населения, люди активно идут в пункты вакцинации, — заявил Марков. Он отметил, что на сегодняшний день достигнуты 70% от плана.

В Тульской области против гриппа привили 511 076 человек, из них 64 083 — дети.

- Что касается смертности в регионе. Основной прирост по сравнению с 2019 и 2020 годами идет по причине ковида — 3000 жизней мы потеряли из-за коронавируса, — сказал Дмитрий Марков.

Также смертность связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому проводится углубленная диспансеризация населения.

- Делаем акцент на эти заболевания при обследовании переболевших коронавирусом. По общей смертности мы находимся на среднем уровне, диспансеризация поможет сократить ее.

Министр труда и соцзащиты Андрей Филиппов рассказал о вакцинации пенсионеров.

По его словам, задача ведомства — убедить как можно больше пожилых граждан вакцинироваться.

Министерство обзванивает их и приглашает в пункты вакцинации, а также на диспансеризацию.

- Уже порядка 500 человек приняли решение о вакцинации. Эффект есть, но многие отказываются, думают, — отметил Филиппов.

Продолжает работать горячая линия по доставке продуктов и лекарств для тех, кто на карантине: 8−800−200−52−26.