Глава тульского минздрава: «Основной прирост смертности связан с ковидом»
Скончались более 3000 человек, больных коронавирусом.
На заседании оперштаба зампред правительства Тульской области — министр здравоохранения Дмитрий Марков рассказал о вакцинации в регионе.
По его словам, у нас устойчивые темпы роста, недельный план по вакцинации — до 30 тыс. человек.
- Разъяснительные и ограничительных мероприятия дали хорошую реакцию населения, люди активно идут в пункты вакцинации, — заявил Марков. Он отметил, что на сегодняшний день достигнуты 70% от плана.
В Тульской области против гриппа привили 511 076 человек, из них 64 083 — дети.
- Что касается смертности в регионе. Основной прирост по сравнению с 2019 и 2020 годами идет по причине ковида — 3000 жизней мы потеряли из-за коронавируса, — сказал Дмитрий Марков.
Также смертность связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому проводится углубленная диспансеризация населения.
- Делаем акцент на эти заболевания при обследовании переболевших коронавирусом. По общей смертности мы находимся на среднем уровне, диспансеризация поможет сократить ее.
Министр труда и соцзащиты Андрей Филиппов рассказал о вакцинации пенсионеров.
По его словам, задача ведомства — убедить как можно больше пожилых граждан вакцинироваться.
Министерство обзванивает их и приглашает в пункты вакцинации, а также на диспансеризацию.
- Уже порядка 500 человек приняли решение о вакцинации. Эффект есть, но многие отказываются, думают, — отметил Филиппов.
Продолжает работать горячая линия по доставке продуктов и лекарств для тех, кто на карантине: 8−800−200−52−26.
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