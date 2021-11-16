Руководитель тульских МФЦ: «На распечатку бумажного сертификата тратится не более 2 минут»
По словам Екатерины Солтановой, такая услуга оказывается оперативно.
На заседании регионального оперштаба директор ГБУ ТО «МФЦ» Екатерина Солтанова рассказала, что с 16 ноября в России начали распечатывать сертификаты о вакцинации. В региональной системе эти услуги оказывали уже с октября.
- Сегодня сотрудники МФЦ используют новые механизмы, которые разработало Минцифры, — отметила Солтанова.
По ее словам, работа производится оперативно. За сегодня уже распечатано более 1500 сертификатов. На одного гражданина тратится не более 2 минут.
Также она отметила, что при вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» сертификат формируется через 21 день после прививки. Это необходимо учитывать перед тем, как идти на прием в МФЦ.
Отметим, что бумажные сертификаты распечатываются по живой очереди. Предварительной записи на такую услугу нет.
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