Руководитель тульских МФЦ: «На распечатку бумажного сертификата тратится не более 2 минут»

На заседании регионального оперштаба директор ГБУ ТО «МФЦ» Екатерина Солтанова рассказала, что с 16 ноября в России начали распечатывать сертификаты о вакцинации. В региональной системе эти услуги оказывали уже с октября.

- Сегодня сотрудники МФЦ используют новые механизмы, которые разработало Минцифры, — отметила Солтанова.

По ее словам, работа производится оперативно. За сегодня уже распечатано более 1500 сертификатов. На одного гражданина тратится не более 2 минут.

Также она отметила, что при вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» сертификат формируется через 21 день после прививки. Это необходимо учитывать перед тем, как идти на прием в МФЦ.