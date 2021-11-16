В Узловой женщина на «Ладе» насмерть сбила пешехода

Фото: Тульская Госавтоинспекция

В понедельник, 15 ноября, в 19.15, на третьем километре дороги «Узловая – Ильинка» Узловского района, 40-летняя женщина на «ВАЗ-2112» сбила мужчину 1985 года рождения.

В тульской Госавтоинспекции уточнили, что пешеход шёл по проезжей части дороги, в темное время суток, при отсутствии искусственного освещения, без светоотражающих элементов на одежде. Он скончался от полученных травм.