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В Узловой женщина на «Ладе» насмерть сбила пешехода
Фото: Тульская Госавтоинспекция

В Узловой женщина на «Ладе» насмерть сбила пешехода

Трагедия произошла накануне вечером. Мужчина шел по обочине в тёмной одежде.

В понедельник, 15 ноября, в 19.15, на третьем километре дороги «Узловая – Ильинка» Узловского района, 40-летняя женщина на «ВАЗ-2112» сбила мужчину 1985 года рождения.

В тульской Госавтоинспекции уточнили, что пешеход шёл по проезжей части дороги, в темное время суток, при отсутствии искусственного освещения, без светоотражающих элементов на одежде. Он скончался от полученных травм.

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