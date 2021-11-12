новости
новости
Регистрация
В тульских маршрутках и автобусах снова ловили пассажиров без масок: фоторепортаж

В тульских маршрутках и автобусах снова ловили пассажиров без масок: фоторепортаж

На этот раз проверяли на проспекте Ленина.

Днем 12 ноября в Туле провели очередной рейд по соблюдению масочного режима пассажирами и водителями в общественном транспорте. В районе остановки «Педуниверситет» сотрудники ГИБДД останавливали автобусы и маршрутки, после чего в салон заходили проверяющие — полицейские с представителями регионального Роспотребнадзора.
 
Гаджимурад Абдулкадыров, специалист-эксперт отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной и радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора по ТО:
 

Гаджимурад Абдулкадыров

- Управлением Роспотребнадзора по Тульской области продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер в сфере пассажирских перевозок. За эту неделю было проверено пять организаций, в отношении двух ответственных лиц возбуждены и направлены в судебные органы дела по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.
 
Всего в ходе этого рейда административные протоколы составили на четырех человек.
 
Представитель регионального Роспотребнадзора подчеркнул, что ограничения касаются всех граждан, в том числе переболевших коронавирусом и сделавших прививки.
 
Отмена масочного режима станет возможна только после того, как у населения сформируется коллективный иммунитет.
Галерея
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 1
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 2
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 3
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 4
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 5
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 6
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 7
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 8
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 9
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 10
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 11
В Туле продолжаются «масочные» рейды в транспорте, Фото: 12
показать все фотографии
Сюжет: Коронавирус
Первый российский регион начнет выдавать QR-коды по антителам
Мир
Первый российский регион начнет выдавать QR-коды по антителам
сегодня, в 16:40, 27 1252 9
Поддельный QR-код: какая ответственность грозит покупателю и продавцу?
Жизнь Тулы и области
Поддельный QR-код: какая ответственность грозит покупателю и продавцу?
сегодня, в 15:57, 126 2220 -21
Призы среди вакцинированных туляков разыграют 15 ноября в прямом эфире
Жизнь Тулы и области
Призы среди вакцинированных туляков разыграют 15 ноября в прямом эфире
сегодня, в 11:59, 84 3820 -9
Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 270 случаев заболевания и 16 смертей
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 270 случаев заболевания и 16 смертей
сегодня, в 11:31, 65 2725 -9
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:35 −15
Другие статьи по темам
Событие
коронавируссоблюдение масочного режима
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутаты Тульской облдумы помогли приобрести оборудование для ребенка-инвалида
Депутаты Тульской облдумы помогли приобрести оборудование для ребенка-инвалида
В Туле на площади Ленина откроется Губернский каток
В Туле на площади Ленина откроется Губернский каток
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.