В тульских маршрутках и автобусах снова ловили пассажиров без масок: фоторепортаж
На этот раз проверяли на проспекте Ленина.
Днем 12 ноября в Туле провели очередной рейд по соблюдению масочного режима пассажирами и водителями в общественном транспорте. В районе остановки «Педуниверситет» сотрудники ГИБДД останавливали автобусы и маршрутки, после чего в салон заходили проверяющие — полицейские с представителями регионального Роспотребнадзора.
Гаджимурад Абдулкадыров, специалист-эксперт отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной и радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора по ТО:
Гаджимурад Абдулкадыров
- Управлением Роспотребнадзора по Тульской области продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер в сфере пассажирских перевозок. За эту неделю было проверено пять организаций, в отношении двух ответственных лиц возбуждены и направлены в судебные органы дела по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Всего в ходе этого рейда административные протоколы составили на четырех человек.
Представитель регионального Роспотребнадзора подчеркнул, что ограничения касаются всех граждан, в том числе переболевших коронавирусом и сделавших прививки.
Отмена масочного режима станет возможна только после того, как у населения сформируется коллективный иммунитет.
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