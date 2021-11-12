В тульских маршрутках и автобусах снова ловили пассажиров без масок: фоторепортаж

На этот раз проверяли на проспекте Ленина.

Днем 12 ноября в Туле провели очередной рейд по соблюдению масочного режима пассажирами и водителями в общественном транспорте. В районе остановки «Педуниверситет» сотрудники ГИБДД останавливали автобусы и маршрутки, после чего в салон заходили проверяющие — полицейские с представителями регионального Роспотребнадзора.

Гаджимурад Абдулкадыров, специалист-эксперт отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной и радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора по ТО:

Гаджимурад Абдулкадыров - Управлением Роспотребнадзора по Тульской области продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер в сфере пассажирских перевозок. За эту неделю было проверено пять организаций, в отношении двух ответственных лиц возбуждены и направлены в судебные органы дела по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Всего в ходе этого рейда административные протоколы составили на четырех человек.

Представитель регионального Роспотребнадзора подчеркнул, что ограничения касаются всех граждан, в том числе переболевших коронавирусом и сделавших прививки.