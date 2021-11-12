новости
новости
Регистрация
Тульская Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды

Тульская Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды

В ближайшие дни в регионе ожидается снег, местами метель и гололедица.

При отрицательных температурах летние шины начинают терять свои свойства – резина затвердевает и не может обеспечить максимальное сцепление с дорогой. Езда на летней резине в зимних условиях опасна не только для самих автомобилистов, но и для других участников движения.

Также необходимо психологически перестроиться на «зимний» стиль вождения – следует быть особенно аккуратными и внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД.

Манера вождения тоже должна соответствовать сезонным и дорожным условиям. Воздержитесь от резких маневров, соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Обязательно используйте противотуманные фары, при тумане и снегопаде снижайте скорость до безопасной. Перед началом поездки обязательно очищайте стёкла, зеркала заднего вида и фары от грязи, снега и наледи.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:07 +4
Другие статьи по темам
Событие
ухудшение погодных условийснегметельосадкитульская Госавтоинспекция
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области Россельхознадзор нашёл 21 тонну нелегального казахского лука
В Тульской области Россельхознадзор нашёл 21 тонну нелегального казахского лука
Сертификат о вакцинации «Спутником Лайт» будет готов спустя три недели после укола
Сертификат о вакцинации «Спутником Лайт» будет готов спустя три недели после укола
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.