Тульская Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды

При отрицательных температурах летние шины начинают терять свои свойства – резина затвердевает и не может обеспечить максимальное сцепление с дорогой. Езда на летней резине в зимних условиях опасна не только для самих автомобилистов, но и для других участников движения.

Также необходимо психологически перестроиться на «зимний» стиль вождения – следует быть особенно аккуратными и внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД.

Манера вождения тоже должна соответствовать сезонным и дорожным условиям. Воздержитесь от резких маневров, соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Обязательно используйте противотуманные фары, при тумане и снегопаде снижайте скорость до безопасной. Перед началом поездки обязательно очищайте стёкла, зеркала заднего вида и фары от грязи, снега и наледи.