Сертификат о вакцинации «Спутником Лайт» будет готов спустя три недели после укола
Об этом сообщает Минцифры России со ссылкой на федеральный Минздрав.
Россияне получили возможность пройти первичную вакцинацию однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». По официальным данным профильных министерств, сертификат о вакцинации будет сформирован на портале Госуслуг через 21 день после получения прививки.
Напомним, ранее «Спутник Лайт» использовался для ревакцинации, однако теперь он допущен и для первичной вакцинации. О том, где в Туле можно привиться от коронавируса без предварительной записи, читайте здесь.
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