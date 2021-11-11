Названы основания для абсолютного медотвода от вакцинации против коронавируса

Причин для постоянного запрета на прививку всего две.

На сайте стопкоронавирус. рф опубликованы основания для постоянного и временного медицинского отвода от прививки против COVID-19.

Постоянный медотвод дается всего в двух случаях:

Временный медотвод (две-три недели) возможен при нестабильных состояниях. Например, это может быть скачок уровня сахара в крови, общее вирусное недомогание, повышение температуры выше 37 градусов: