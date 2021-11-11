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Названы основания для абсолютного медотвода от вакцинации против коронавируса

Названы основания для абсолютного медотвода от вакцинации против коронавируса

Причин для постоянного запрета на прививку всего две.

На сайте стопкоронавирус. рф опубликованы основания для постоянного и временного медицинского отвода от прививки против COVID-19.
 
Постоянный медотвод дается всего в двух случаях:
 
 
Временный медотвод (две-три недели) возможен при нестабильных состояниях. Например, это может быть скачок уровня сахара в крови, общее вирусное недомогание, повышение температуры выше 37 градусов:
 
 
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:34 −7
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