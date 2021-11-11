Названы основания для абсолютного медотвода от вакцинации против коронавируса
Причин для постоянного запрета на прививку всего две.
На сайте стопкоронавирус. рф опубликованы основания для постоянного и временного медицинского отвода от прививки против COVID-19.
Постоянный медотвод дается всего в двух случаях:
Временный медотвод (две-три недели) возможен при нестабильных состояниях. Например, это может быть скачок уровня сахара в крови, общее вирусное недомогание, повышение температуры выше 37 градусов:
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