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По QR-коду в ТЦ и самоизоляция для людей 60+: какие ограничения в Туле начнут действовать с 8 ноября
Фото из архива Myslo.

По QR-коду в ТЦ и самоизоляция для людей 60+: какие ограничения в Туле начнут действовать с 8 ноября

Напоминаем о новых требованиях.

С 8 ноября требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня, распространятся на посещение торговых и торгово-развлекательных центров.

Ограничение не распространяется на людей, идущих на вакцинацию, при условии их сопровождения до прививочного пункта, и несовершеннолетних, если они пришли с родителями или опекунами, у которых есть QR-код.

Кроме того, продлевается требование о доступе по QR-коду о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или сертификате об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня, для посещения мест общественного питания и при заселении в гостиницы.

Для посещения концертов, бассейнов, фитнес- и тренажерных залов потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода.

С 6 ноября проведение спортивных мероприятий возможно со зрителями, которые должны иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода. Дети в возрасте до 18 лет по-прежнему смогут посещать эти места без QR-кода.

Невакцинированные жители старше 60 лет обязаны с 8 ноября соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, в том числе на садовых участках.

С полным текстом Указа губернатора можно ознакомиться на портале правовой информации.

Сюжет: Коронавирус
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