В Туле муниципальный пассажирский транспорт начали готовить к зиме
Подготовку к зимнему сезону уже прошли 140 автобусов, 75 трамваев и 70 троллейбусов.
Муниципальный пассажирский транспорт Тулы готовят к зиме. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Работы проводят для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.
Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев провел выездное совещание на базе подразделений автобусного, троллейбусного и трамвайных парков МКП «Тулгорэлектротранс».
Специалисты предприятия проверили работоспособность и техническое состояние отопителей салонов транспортных средств, электродвигателей и радиаторов, систем освещения в салонах, состояние уплотнителей дверей, окон, систем охлаждения и радиаторов.
В общей сложности подготовку к зимнему сезону прошли 140 автобусов, 75 трамваев и 70 троллейбусов.