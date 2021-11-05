В Туле муниципальный пассажирский транспорт начали готовить к зиме

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Подготовку к зимнему сезону уже прошли 140 автобусов, 75 трамваев и 70 троллейбусов.

Муниципальный пассажирский транспорт Тулы готовят к зиме. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Работы проводят для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев провел выездное совещание на базе подразделений автобусного, троллейбусного и трамвайных парков МКП «Тулгорэлектротранс».

Специалисты предприятия проверили работоспособность и техническое состояние отопителей салонов транспортных средств, электродвигателей и радиаторов, систем освещения в салонах, состояние уплотнителей дверей, окон, систем охлаждения и радиаторов.

В общей сложности подготовку к зимнему сезону прошли 140 автобусов, 75 трамваев и 70 троллейбусов.