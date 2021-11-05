Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки подтвердились 266 случаев ковида, 17 человек скончались
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 266 случаев коронавируса, столько же человек выздоровели, 17 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 61 404 жителя региона, 53 230 вылечились, 3547 умерли.
Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 14:35, 25 483 2
сегодня, в 12:45, 27 939 -7
сегодня, в 11:29, 153 1501 -13
вчера, в 17:14, 599 4282 -40
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