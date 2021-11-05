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В Тульской области за сутки подтвердились 266 случаев ковида, 17 человек скончались
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки подтвердились 266 случаев ковида, 17 человек скончались

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 266 случаев коронавируса, столько же человек выздоровели, 17 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 61 404 жителя региона, 53 230 вылечились, 3547 умерли.

Ситуация с коронавирусом в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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