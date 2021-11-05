В Тульской области стартовали новые льготные программы поддержки промышленности

Рассказываем, как и куда подать заявки.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Тульской области одобрил принятие двух новых региональных программ поддержки предприятий. Они начали действовать уже с ноября.

Программа «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда». Она обеспечит финансирование мероприятий по повышению производительности труда. Сумма займа составляет 5−20 млн рублей на срок до 5 лет с базовой ставкой 1% годовых. Получить льготное финансирование смогут участники регионального проекта «Производительность труда».

Напомним, в 2017 году Тульская область вошла в приоритетную программу по повышению производительности труда одной из первых в стране. За это время более 40 участников внедрили проекты на своих площадках, добившись за 6 месяцев прирост производительности труда в потоке от 15 до 40%.

Предприятия области могут присоединиться к региональному проекту в любое время, подав заявку на платформе https://производительность.рф/ или обратившись в Фонд развития промышленности.

Программа «Поддержка бизнеса» — специальный инструмент поддержки малых и средних предприятий производственной сферы. С ее помощью можно купить оборудование или пополнить оборотные средства по льготной процентной ставке. Заявка подается по упрощенной процедуре с минимальным пакетом документов.

Заем выдается на срок до 3 лет, со ставкой 3% годовых при покупке оборудования или 5% годовых при пополнении оборотных средств. Для обеспечения предусмотрены банковская гарантия и поручительство Корпорации МСП и/или регионального гарантийного фонда. Сумма займа — от 5 до 20 млн рублей.

- По сути, программа «Поддержка бизнеса» — это уникальная возможность для МСП получить достаточно серьезное финансирование под оборудование и, впервые в практике Фонда, под оборотные средства по ставке в 2−3 раза ниже рыночной, — отметил директор Фонда развития промышленности Дмитрий Пронин.

Подробную информацию о новых программах и порядке подачи заявки можно получить в консультационном центре Фонда по телефону 77−05−95 или 38−58−38, а также на сайте https://frp71.ru/ .

Фонд развития промышленности Тульской области создан в 2016 году по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Фонд предоставляет льготное финансирование промышленных предприятий региона под 1−5% годовых в сумме от 5 млн до 2 млрд рублей по 10 федеральным, 4 совместным и 4 собственным программам, а также является оператором национального и регионального проектов «Производительность труда» в Тульской области.

За 10 месяцев 2021 года Фонд поддержал 12 проектов на сумму более 4 млрд рублей.