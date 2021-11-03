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Как в Узловой благоустраивают Свиридовский пруд

Как в Узловой благоустраивают Свиридовский пруд

Стильные деревянные лавки, канадские ели, аллея влюбленных, смотровые площадки и каскадный фонтан – территорию возле главного пруда города теперь не узнать.

Проект «YzeлОК» можно по праву считать одним из самых масштабных в Тульской области. Год назад он выиграл грант в конкурсе малых городов и исторических поселений нацпроекта «Жилье и городская среда». На реализацию потребовалось 170 млн рублей. 
 
Свиридовский пруд и раньше был одним из любимых мест горожан, а теперь он и вовсе напоминает современный европейский парк. Здесь разбили зеленые холмы, разместили уникальные малые архитектурные формы и парклеты, установили лавочки и стильную подсветку, создали сцену и смотровые площадки. На месте традиционных фотосессий молодоженов появилась Аллея влюбленных, которая вечером будет сверкать огнями. Изюминка проекта – каскадный фонтан из семи объектов. Его во всей красе жители увидят весной.
 
Николай Терехов, глава администрации МО Узловский район:
 

Николай Терехов

– Проект очень сложный. Первоначально мы рассчитывали провести благоустройство за два года, но срок сократился до одного года. С февраля мы смогли благоустроить 5,6 га территории. Реализовали всё, что хотели, учли пожелания жителей и сделали так, чтобы здесь было интересно жителям и гостям любого возраста. Здесь будут проводиться городские мероприятия, а к Новому году установят большую праздничную ель.
 
На территории появились необычные арт-объекты – скамья примирения и фотозона. А еще авторы проекта учли традицию местных жителей устраивать возле Свиридовского пруда выездные церемонии. Раньше молодожены во время церемонии закрывали замки и выбрасывали ключ в пруд. Теперь для свадебных замочков установили специальный архитектурный объект.
 
Яков Абутов, магистр искусств, архитектуры и урбанизма:
 
Яков Абутов

Яков Абутов

– Проект реализовывается при мощной поддержке и координировании Центра компетенций по вопросам развития городской среды МинЖКХ. Основную идею мы черпали в названии города Узловая. Мы хотели связать воедино восемь абсолютно разных пространств, и у нас это получилось. Мы создали территорию для людей всех возрастов, современную и комфортную. Сейчас подобные проекты всё чаще создаются в малых городах, и это очень радует. Нашей целью было создать не только интересный, но и качественный проект, и кажется, у нас всё получилось. Хочу заранее поблагодарить узловчан за то, что они так любят свой город, болеют за него, участвуют в различных программах, выигрывают конкурсы, благодаря которым в дальнейшем Узловая год за годом будет становиться только краше.
 

 

Галерея
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 1
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 2
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 3
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 4
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 5
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 6
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 7
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 8
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 9
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 10
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 11
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 12
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 13
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 14
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 15
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 16
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 17
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 18
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 19
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 20
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 21
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 22
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 23
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 24
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 25
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 26
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 27
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 28
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 29
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 30
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 31
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 32
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 33
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 34
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 35
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 36
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 37
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 38
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 39
В Узловой благоустраивают Свиридовский пруд, Фото: 40
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:02 0
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