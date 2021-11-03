Как в Узловой благоустраивают Свиридовский пруд

Проект «YzeлОК» можно по праву считать одним из самых масштабных в Тульской области. Год назад он выиграл грант в конкурсе малых городов и исторических поселений нацпроекта «Жилье и городская среда». На реализацию потребовалось 170 млн рублей.

Свиридовский пруд и раньше был одним из любимых мест горожан, а теперь он и вовсе напоминает современный европейский парк. Здесь разбили зеленые холмы, разместили уникальные малые архитектурные формы и парклеты, установили лавочки и стильную подсветку, создали сцену и смотровые площадки. На месте традиционных фотосессий молодоженов появилась Аллея влюбленных, которая вечером будет сверкать огнями. Изюминка проекта – каскадный фонтан из семи объектов. Его во всей красе жители увидят весной.

Николай Терехов, глава администрации МО Узловский район:

Николай Терехов – Проект очень сложный. Первоначально мы рассчитывали провести благоустройство за два года, но срок сократился до одного года. С февраля мы смогли благоустроить 5,6 га территории. Реализовали всё, что хотели, учли пожелания жителей и сделали так, чтобы здесь было интересно жителям и гостям любого возраста. Здесь будут проводиться городские мероприятия, а к Новому году установят большую праздничную ель. На территории появились необычные арт-объекты – скамья примирения и фотозона. А еще авторы проекта учли традицию местных жителей устраивать возле Свиридовского пруда выездные церемонии. Раньше молодожены во время церемонии закрывали замки и выбрасывали ключ в пруд. Теперь для свадебных замочков установили специальный архитектурный объект.

Яков Абутов, магистр искусств, архитектуры и урбанизма: