В Тульской области прошли акции ко Дню народного единства

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области подведены итоги онлайн-акций, приуроченных ко Дню народного единства, которые проводила Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области».

С 25 октября по 3 ноября в социальных сетях проходил конкурс видеороликов «Мы едины». Участники записывали видео об этнических общинах, культуре и традициях представителей различных национальностей, проживающих в Тульской области.

Также в социальных сетях прошла этнографическая викторина «Знаю свою страну». Пользователи отвечали на вопросы об истории и культуре народов России. В викторине приняли участие свыше 1500 человек.

Маленькие туляки могли поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте, придумав и нарисовав эмблему праздника.

Победители всех акций получат ценные подарки: смартфоны и фитнес-трекеры.

В преддверии Дня народного единства стены тульского кремля со стороны Казанской набережной украсила праздничная световая проекция. Праздничные проекции также появились в Новомосковске, Донском и Узловой.

Кроме того продолжается Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», которая продлится до 7 ноября.

Участниками акции могут стать все желающие. Для этого на сайте https://miretno.ru/ нужно ответить на 30 вопросов. Все участники получат электронный сертификат с количеством набранных баллов.