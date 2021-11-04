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Матч «Арсенал» – «Уфа» в Туле пройдет со зрителями

Матч «Арсенал» – «Уфа» в Туле пройдет со зрителями

Подробная инструкция по покупке билетов и проходу на субботний матч 14-го тура чемпионата России.

На основании Указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче 14-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уфой» смогут присутствовать до 30% зрителей.  

Для прохода на матч «Арсенал» – «Уфа» необходимо иметь QR-код и сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего (включая владельцев абонементов).  

В нем должно быть полностью прописаны ФИО, указаны номер и серия паспорта, дата рождения. С собой необходимо иметь документ, подтверждающий вашу личность (паспорт или водительское удостоверение).  

Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении). 

С целью комфортного прохождения процедуры досмотра лучше скачать или распечатать сертификаты с QR-кодами и заблаговременно прибыть на стадион. Начало матча – в 14.00. 

Билеты можно приобрести в кассах Центрального стадиона «Арсенал».

Обращаем ваше внимание, что на этот матч будет открыта онлайн-продажа билетов! Остерегайтесь мошенников и не покупайте билеты на сторонних сайтах.

Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»: 

4 – 5 ноября, с 13.00 до 19.00. 

Встреча с «Уфой» пройдет в Туле 6 ноября в 14.00.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:52 0
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