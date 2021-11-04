Матч «Арсенал» – «Уфа» в Туле пройдет со зрителями

На основании Указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче 14-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уфой» смогут присутствовать до 30% зрителей.



Для прохода на матч «Арсенал» – «Уфа» необходимо иметь QR-код и сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего (включая владельцев абонементов).

В нем должно быть полностью прописаны ФИО, указаны номер и серия паспорта, дата рождения. С собой необходимо иметь документ, подтверждающий вашу личность (паспорт или водительское удостоверение).

Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении).



С целью комфортного прохождения процедуры досмотра лучше скачать или распечатать сертификаты с QR-кодами и заблаговременно прибыть на стадион. Начало матча – в 14.00.



Билеты можно приобрести в кассах Центрального стадиона «Арсенал».

Обращаем ваше внимание, что на этот матч будет открыта онлайн-продажа билетов! Остерегайтесь мошенников и не покупайте билеты на сторонних сайтах.



Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:



4 – 5 ноября, с 13.00 до 19.00.



Встреча с «Уфой» пройдет в Туле 6 ноября в 14.00.