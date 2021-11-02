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Снова антирекорд: в Туле и области 260 случаев заражения ковидом за сутки
фото: архив MySlo

Снова антирекорд: в Туле и области 260 случаев заражения ковидом за сутки

18 пациентов скончались.

За минувшие сутки в Туле и области выявили 260 случаев заражения коронавирусом. 250 человек выздоровели, 18 – умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 60 606 случаев заражения, 52 432 пациента выздоровели, 3949 человек скончались.

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