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Жители Новомосковска: «В городе стоит жуткая вонь»
Фото: luna-info.ru.

Жители Новомосковска: «В городе стоит жуткая вонь»

Проверка на местных предприятиях нарушений не выявила.

Жители Новомосковска снова жалуются на нестерпимую вонь. Свои жалобы они размещают в соцсетях:

– В городе опять стоит жуткая куриная вонь. Администрация не чувствует запаха? Почему так всё сложно, почему меры не принимают? Вонища, хоть святых выноси!

В администрации Новомосковска отреагировали на жалобы и заявили, что проверка на местных предприятиях нарушений не выявила, но подтвердили наличие «постороннего запаха в окружающем воздухе». 

Напомним, в апреле жители Донского и Новомосковска обращались к Алексею Дюмину с этой же проблемой. В тот раз проверка также не выявила никаких отклонений. 

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