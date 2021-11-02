Жители Новомосковска: «В городе стоит жуткая вонь»

Фото: luna-info.ru.

Жители Новомосковска снова жалуются на нестерпимую вонь. Свои жалобы они размещают в соцсетях:

– В городе опять стоит жуткая куриная вонь. Администрация не чувствует запаха? Почему так всё сложно, почему меры не принимают? Вонища, хоть святых выноси!

В администрации Новомосковска отреагировали на жалобы и заявили, что проверка на местных предприятиях нарушений не выявила, но подтвердили наличие «постороннего запаха в окружающем воздухе».

Напомним, в апреле жители Донского и Новомосковска обращались к Алексею Дюмину с этой же проблемой. В тот раз проверка также не выявила никаких отклонений.