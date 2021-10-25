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Многодетный отец из Богородицка лишился свободы за аферу с пособиями и хранение наркотиков
Фото: архив Myslo.

Многодетный отец из Богородицка лишился свободы за аферу с пособиями и хранение наркотиков

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

В Богородицке 40-летний местный житель признан виновным в мошенничестве при получении выплат в крупном размере и хранении наркотиков.
 
Судом установлено, что с ноября 2017 года по декабрь 2019 года обвиняемый, отец троих детей, подавал в органы соцзащиты недостоверные данные о доходах и незаконно получал начисленные выплаты и пособия. Ущерб от его действий составил 400 тысяч 359 рублей 94 копейки.
 
Отметим, что мужчина одновременно проходил обвиняемым по делу о хранении наркотиков – у него дома обнаружили около 300 граммов конопли.
 
По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме этого он должен будет вернуть соцзащите незаконно полученные деньги, сообщили Myslo в пресс-службе областной прокуратуры.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:22 +1
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