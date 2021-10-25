Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 215 случаев заболевания, 15 человек умерли

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 215 случаев заболевания коронавирусом. 15 человек за сутки умерли, 200 — выздоровели.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 58 695 жителей региона, из них умер 3351 человек, выздоровели 50 620 человек.

В регионах России вот такое положение дел: