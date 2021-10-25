Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 215 случаев заболевания, 15 человек умерли
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 215 случаев заболевания коронавирусом. 15 человек за сутки умерли, 200 — выздоровели.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 58 695 жителей региона, из них умер 3351 человек, выздоровели 50 620 человек.
В регионах России вот такое положение дел:
За последние сутки в России выявлено 37 930 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах, из них 3387 (9,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 279 573 человека в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1069 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 231 669 человек.
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