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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 215 случаев заболевания, 15 человек умерли
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 215 случаев заболевания, 15 человек умерли

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 215 случаев заболевания коронавирусом. 15 человек за сутки умерли, 200 — выздоровели.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 58 695 жителей региона, из них умер 3351 человек, выздоровели 50 620 человек.

В регионах России вот такое положение дел:

 
За последние сутки в России выявлено 37 930 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах, из них 3387 (9,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 279 573 человека в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1069 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 231 669 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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