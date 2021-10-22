В Зареченском районе появится новый арт-объект

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Старые элементы убрали во время капитального ремонта ул. Октябрьской и планировали вернуть после завершения работ. Однако в результате было принято решение полностью заменить их.

– На фоне парка, новой дороги, красивого памятника якоря смотрелись блекло, поэтому было принято решение заменить их, – сказал глава администрации Зареченского округа Максим Щербаков. – Предприятие ЗАО «Индустрия Сервис» выпустило эту композицию безвозмездно. Новые якоря станут настоящим арт-объектом.

Главный металлург предприятия Сергей Милов рассказал, что после согласования будущей композиции с администрацией города рабочие предприятия приступили к разработке чертежей, затем изготовили формы для литья, в которые сегодня залили металл.

Потом последует выбивка форм и отделка отливок вплоть до покраски. Покраска будет выполнена атмосферостойкой краской, чтобы продлить срок службы. Основную часть работ планируется выполнить в ближайшие дни.