Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек на предприятии под Рязанью

Фото СУ СК РФ по Рязанской области.

Сегодня, 22 октября, на территории порохового завода «Эластик» в Шиловском районе произошел взрыв, в результате которого погибли 17 человек.

Губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с этой трагедией:

«В этот тяжелый час туляки глубоко сочувствуют и сопереживают тем, кто в этой трагедии лишился своих родных и близких. Это невосполнимая утрата для семей погибших. Мы скорбим вместе с вами».

22 октября в районе 8 часов 20 минут в помещении, используемом ООО «Разряд», произошло возгорание, в результате которого по предварительным данным погибли 17 человек.