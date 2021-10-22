Фото СУ СК РФ по Рязанской области.
Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек на предприятии под Рязанью
Сегодня, 22 октября, на территории порохового завода «Эластик» в Шиловском районе произошел взрыв, в результате которого погибли 17 человек.
Губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с этой трагедией:
«В этот тяжелый час туляки глубоко сочувствуют и сопереживают тем, кто в этой трагедии лишился своих родных и близких. Это невосполнимая утрата для семей погибших. Мы скорбим вместе с вами».
22 октября в районе 8 часов 20 минут в помещении, используемом ООО «Разряд», произошло возгорание, в результате которого по предварительным данным погибли 17 человек.
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