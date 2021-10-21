В Тульской области кинологи МЧС ищут людей под завалами

Фото из архива Myslo.

На базе Тульского спасательного центра стартовали испытания кинологических расчетов учреждений и организаций МЧС России, которые проводятся в соответствии с указанием врио министра МЧС России Александра Чуприяна.

Для участия в мероприятии прибыли подразделения кинологов из разных регионов России, а также представители «Арктического научно-спасательного центра «Вытегра». Испытания проводятся по поисково-спасательной специализации и поиску тел погибших.

Этапы поиска в техногенном завале проводятся на территории разрушенного здания в селе Воскресенское Дубенского района. Служебным собакам нужно отыскать четырех пострадавших под обломками среди строительного мусора, при этом кинолог не должен заходить в здание во время «работы» собаки.

Поиски в природной среде проходят в лесном массиве недалеко от деревни Кураково. Роли пострадавших играют тульские спасатели. А в Тульском спасательном центре проходит этап по проверке послушания и ловкости, где собаки должны без поводка выполнить специальные упражнения, не проявляя боязни и заинтересованности к различным раздражителям.

– Это мероприятие очень значимое – именно подобными испытаниями кинологи подтверждают свою профессиональную пригодность, а их питомцы получают допуск к работе, – пояснила главный судья соревнований Екатерина Маклакова.