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В 2022 году Тульская область примет Кубок Европы по дзюдо
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В 2022 году Тульская область примет Кубок Европы по дзюдо

Он состоится в спортивном центре «Тула-Арена».

Многофункциональный спортивный центр «Тула-Арена» посетила делегация Федерации дзюдо России. Первый замгубернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров осмотрели комплекс.

Гости ознакомились с площадкой для соревнований на 2000 зрителей и тренировочным комплексом, включающим в себя шесть укомплектованных залов для единоборств. В апреле следующего года в спортивном центре «Тула-Арена» пройдет Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек.

Валентин Хабиров отметил высокий уровень тренировочного комплекса и оснащения арены. Он поблагодарил губернатора Алексея Дюмина за поддержку развития дзюдо в регионе.

– Кубок Европы станет важным событием в спортивной жизни региона. В новом современном центре единоборств мы на высоком уровне проведем этот международный спортивный праздник, – сказал Валерий Шерин. 

Председатель правительства наградил Валентина Хабирова почетной грамотой губернатора Тульской области. Тульские тренеры были отмечены наградами Федерации дзюдо России.

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