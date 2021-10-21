В 2022 году Тульская область примет Кубок Европы по дзюдо
Он состоится в спортивном центре «Тула-Арена».
Многофункциональный спортивный центр «Тула-Арена» посетила делегация Федерации дзюдо России. Первый замгубернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров осмотрели комплекс.
Гости ознакомились с площадкой для соревнований на 2000 зрителей и тренировочным комплексом, включающим в себя шесть укомплектованных залов для единоборств. В апреле следующего года в спортивном центре «Тула-Арена» пройдет Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек.
Валентин Хабиров отметил высокий уровень тренировочного комплекса и оснащения арены. Он поблагодарил губернатора Алексея Дюмина за поддержку развития дзюдо в регионе.
– Кубок Европы станет важным событием в спортивной жизни региона. В новом современном центре единоборств мы на высоком уровне проведем этот международный спортивный праздник, – сказал Валерий Шерин.
Председатель правительства наградил Валентина Хабирова почетной грамотой губернатора Тульской области. Тульские тренеры были отмечены наградами Федерации дзюдо России.