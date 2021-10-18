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Юная тулячка Виктория Попова выступила на шоу «Лучше всех» на Первом канале
Кадр из видео

Юная тулячка Виктория Попова выступила на шоу «Лучше всех» на Первом канале

Пятилетняя воздушная гимнастка летала над сценой и разыграла целое театрализованное представление.

В воскресенье, 17 октября, в эфире Первого канала был показан выпуск детского телешоу талантов «Лучше всех», куда приглашаются юные участники от трех до 12 лет. Среди участников последнего выпуска была пятилетняя Виктория Попова из Тулы.

Она рассказала ведущему Максиму Галкину, что начала заниматься воздушной гимнастикой всего год назад, но уже освоила упражнения с ремнями, кольцами и тростью. По словам Вики, в первый раз подниматься на ремнях ей было страшно, но она «взяла себя в руки и выполнила элемент, который не могла сделать».

– Когда Вика пришла на занятия, ей было три года и десять месяцев, – говорит тренер девочки Диана Лукьянова. – Я даже сначала боялась её брать – с такими маленькими детьми у нас никто не работал. Но в итоге мы всё же решили попробовать и не зря – только в текущем году Вика завоевала 10 золотых 8 серебряных и 6 бронзовых медалей!

В эфире Первого канала юная тулячка устроила настоящее театрализованное представление, а в конце выступления получила заслуженную медаль и нового друга – щенка йоркширского терьера, о котором давно мечтала.

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