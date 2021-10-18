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В Туле рабочего завалило землёй: погибший работал в свой выходной
Фото из архива MySlo

В Туле рабочего завалило землёй: погибший работал в свой выходной

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

17 октября при проведении земляных работ в районе дома № 10 по. Новомосковскому шоссе, произошло обрушение грунта в траншее. Погиб 45-летний сотрудник «Тулагорводоканала» — его завалило землёй. В региональном СУ СК России уточнили, что погибший исполнял свои обязанности в свободное от работы время.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сотрудниками следственного отдела по Центральному району и криминалистами регионального следственного управления СКР проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы и назначены экспертизы.

Следователем выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, ответственные за проведение работ на данном участке. Расследование уголовного дела продолжается.

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