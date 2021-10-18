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На пожаре в Богородицком районе погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Богородицком районе погиб мужчина

Происшествие случилось сегодня днем.

18 октября в 11.31 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в деревне Корсаково Богородицкого района.

Пожарные расчеты были на месте через 10 минут. На ликвидацию открытого пламени понадобилось полчаса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на пожаре погиб 63-летний мужчина.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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Тульская областьКорсаково
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