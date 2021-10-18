Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На пожаре в Богородицком районе погиб мужчина
Происшествие случилось сегодня днем.
18 октября в 11.31 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в деревне Корсаково Богородицкого района.
Пожарные расчеты были на месте через 10 минут. На ликвидацию открытого пламени понадобилось полчаса.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на пожаре погиб 63-летний мужчина.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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