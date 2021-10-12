За сутки в Тульской области подтвердились 154 случая ковида, 14 пациентов скончались

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 154 человек, 139 выздоровели, 14 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 56 335 жителей региона, 48 464 вылечились, 3161 человек умер.

В России новый максимум суточной смертности от ковида — скончались 973 человека.