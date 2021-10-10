новости
новости
Регистрация
Маленький, старенький, а выносливый! «Пятнашка» утащила колеса от трактора

Маленький, старенький, а выносливый! «Пятнашка» утащила колеса от трактора

Наш читатель снял на видео ВАЗ с тульскими номерами и довольно необычным грузом.

Пользователь Myslo ЛЕхАН поделился видео, сделанным на трассе в районе Подольска. "Пятнашка" преклонных уже лет тащит на себе колеса от трактора. Отметим, каждое из них может весить до 100 кг каждое!

А отечественный автомобильчик довольно бодро везет целый набор - четыре штуки.

О допустимости такой перевозки грузов судить не беремся, просто смотрим видео.

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:51 +12
Другие статьи по темам
Событие
колеса от трактораВАЗпятнашкавидео читателя
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Мам, не спишь? Я тут вспомнил!»: почем в Туле готовые поделки для школьников
«Мам, не спишь? Я тут вспомнил!»: почем в Туле готовые поделки для школьников
Тульская область принимает участие во Всероссийском фестивале NAUKA 0+
Тульская область принимает участие во Всероссийском фестивале NAUKA 0+
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.