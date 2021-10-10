Маленький, старенький, а выносливый! «Пятнашка» утащила колеса от трактора

Наш читатель снял на видео ВАЗ с тульскими номерами и довольно необычным грузом.

Пользователь Myslo ЛЕхАН поделился видео, сделанным на трассе в районе Подольска. "Пятнашка" преклонных уже лет тащит на себе колеса от трактора. Отметим, каждое из них может весить до 100 кг каждое!

А отечественный автомобильчик довольно бодро везет целый набор - четыре штуки.

О допустимости такой перевозки грузов судить не беремся, просто смотрим видео.