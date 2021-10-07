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Губернатор Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Губернатор Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президенту сегодня исполняется 69 лет.

7 октября отмечает день рождения Президент России и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Владимирович Путин.

Главу государства поздравил губернатор Алексей Дюмин:

– Вы – настоящий лидер и человек слова. Граждане России уважают Вас за силу характера, умение твердо отстаивать интересы государства, достойно отвечать на любые вызовы современности.

Под Вашим уверенным руководством наша страна остается сверхдержавой, защищает свой суверенитет, укрепляет оборонный и промышленный потенциал, культуру и социальную сферу. Так будет и впредь.

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и успехов во всех делах!

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сегодня, в 09:41 −15
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