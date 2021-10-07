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Сбербанк провел в Новомосковске и Туле добрую экологическую акцию

Сбербанк провел в Новомосковске и Туле добрую экологическую акцию

Мероприятия по высадке деревьев состоялись в рамках акции «Аллея знаний» и ESG-проекта Сбера «СБЕРеги планету».

5 октября на территории Дворца детского и юношеского творчества в Новомосковске было высажено 28 лип, а 6 октября состоялась высадка 20 туй на территории тульского ЦО № 1 (ул. Вересаева, 10).

Помогали сажать деревья управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Ющенко, глава администрации МО г. Новомосковск Алексей Бирюлин, директор ЦО № 1 Вера Сошнева, школьники, воспитанники и преподаватели ДДЮТ, ребята из Российского движения школьников, а также сотрудники Сбербанка.

Алексей Бирюлин и Вера Сошнева поблагодарили Сбербанк за организацию акции.

Управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Ющенко отметил:

Сергей Ющенко

— Сбербанк уделяет большое внимание экологии и социальным проектам в рамках реализации ESG-политики. Один из них – проект «Аллея знаний», реализуемый при поддержке Управления прямых продаж Сбербанка. Кроме высадки аллеи менеджеры Управления прямых продаж проведут для воспитанников ДДЮТ и учеников ЦО № 1 экоуроки «Сила леса», на котором ребята узнают о роли леса в жизни природы и человека, а также о том, как бережно относиться к ценному ресурсу и совершать посильные действия для восстановления и сохранения лесов.

Сотрудники Тульского отделения Сбербанка принимают активное участие в экологических проектах. В июне были высажены деревья в рамках «Зеленого марафона» в городском парке г. Новомосковска и на территории подшефной школы-интерната на ул. Бундурина в Туле; в сентябре был восстановлен яблоневый сад в музее-усадьбе «Ясная Поляна»; в октябре запланировано участие в масштабной акции «Сохраним лес».

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