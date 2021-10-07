ВТБ Лизинг предлагает в Туле коммерческие автомобили Ford по выгодной цене и с четырьмя бонусными ТО
ВТБ Лизинг в рамках партнерских отношений с «Автокласс Центр» в Туле предлагает предпринимателям коммерческие автомобили марки Ford на выгодных условиях.
Дилерский центр расширил свой марочный ряд, добавив в него один из самых популярных автомобильных брендов.
В «Автокласс Центр» также представлены легковые и LCV модели Peugeot, Citroen и Fiat. Сотрудничество с официальном дилером позволяет ВТБ Лизинг финансировать автомобили для бизнеса на комфортных условиях.
В частности, промтоварный фургон Ford Transit с рекомендованной розничной стоимостью 2 728 000 рублей доступен в ВТБ Лизинг со скидкой 220 000 рублей. При авансе 20% и сроке лизинга 5 лет ежемесячный платеж составит 43 699 рублей. Если оформить в финансовую аренду сразу два автомобиля, скидка увеличится до 290 000 рублей на каждую машину. В рамках специального предложения дополнительно к дисконту на фургон предприниматели получат в подарок четыре технических осмотра, что позволит снизить затраты на обслуживание машины. За счет налоговых льгот, которые доступны при оформлении финансовой аренды, клиенты смогут также сэкономить до 40% от стоимости автомобиля по договору лизинга*.
ВТБ Лизинг работает в Туле с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании:
Тула, ул. Болдина, 45, оф. 402, 404, тел. +7 (4872) 25-78-00.
«Автокласс Центр» — официальный дилерский центр Peugeot, Citroen, Ford и Fiat в Туле. Компания также предлагает клиентам услуги тест-драйв, трейд-ин и установку дополнительного оборудования на автомобили.