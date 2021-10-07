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ВТБ Лизинг предлагает в Туле коммерческие автомобили Ford по выгодной цене и с четырьмя бонусными ТО

ВТБ Лизинг предлагает в Туле коммерческие автомобили Ford по выгодной цене и с четырьмя бонусными ТО

ВТБ Лизинг в рамках партнерских отношений с «Автокласс Центр» в Туле предлагает предпринимателям коммерческие автомобили марки Ford на выгодных условиях.

Дилерский центр расширил свой марочный ряд, добавив в него один из самых популярных автомобильных брендов.

В «Автокласс Центр» также представлены легковые и LCV модели Peugeot, Citroen и Fiat. Сотрудничество с официальном дилером позволяет ВТБ Лизинг финансировать автомобили для бизнеса на комфортных условиях.

В частности, промтоварный фургон Ford Transit с рекомендованной розничной стоимостью 2 728 000 рублей доступен в ВТБ Лизинг со скидкой 220 000 рублей. При авансе 20% и сроке лизинга 5 лет ежемесячный платеж составит 43 699 рублей. Если оформить в финансовую аренду сразу два автомобиля, скидка увеличится до 290 000 рублей на каждую машину. В рамках специального предложения дополнительно к дисконту на фургон предприниматели получат в подарок четыре технических осмотра, что позволит снизить затраты на обслуживание машины. За счет налоговых льгот, которые доступны при оформлении финансовой аренды, клиенты смогут также сэкономить до 40% от стоимости автомобиля по договору лизинга*.

ВТБ Лизинг работает в Туле с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании:
Тула, ул. Болдина, 45, оф. 402, 404, тел. +7 (4872) 25-78-00.

«Автокласс Центр» — официальный дилерский центр Peugeot, Citroen, Ford и Fiat в Туле. Компания также предлагает клиентам услуги тест-драйв, трейд-ин и установку дополнительного оборудования на автомобили.

 
* Расчет приведен для промтоварного фургона Ford Transit 2.2 л, 155 л.с. с рекомендованной розничной стоимостью 2 728 000 руб. Аванс 20%, ежемесячный платеж 43 699 рублей, срок лизинга 60 месяцев. В рамках предложения доступна скидка 220 000 рублей от РРЦ и четыре технических осмотра автомобиля в подарок. При покупке двух автомобилей на одно юридическое лицо скидка 290 000 рублей от РРЦ (на одну единицу техники). Экономия на налогах доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН). Указанный расчет является предварительным, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.
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