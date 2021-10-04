На ул. Оборонной 5 октября ограничат движение и стоянку транспорта

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Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Во вторник, 5 октября, в центре Тулы пройдут работы по опиловке и удалению аварийных деревьев.

С 11.00 до 12.00 будут ограничены движение и стоянка транспорта на ул. Оборонной, в районе пересечения с ул. Войкова.

Трамваи маршрутов № 12 и 13 на время действия ограничений изменят схемы движения:

№ 12 «пос. Менделеевский — ул. Штыковая»: пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького;

пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля.

№ 13 «пос. Менделеевский — ст. «Металлург»: пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов.