Тульские легкоатлеты завоевали медали на «Шиповке юных»

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты младшей и средней возрастной категории завоевали 10 медалей на Всероссийских финальных соревнованиях «Шиповка юных», проходящих в Адлере Краснодарского края.

Среди спортсменов 10−11 лет команда СШОР «Легкая атлетика» победила в эстафетном беге 4×100м с результатом 56,29 с. Егор Стародубов, Иван Клещарь, Степан Туманов, и Григорий Лушкин опередили на самом финише команду школы ЦСКА на две сотых секунды и Татарстан — на 0,18 с. У наших девочек в эстафете бронзовые награды.

Валерия Воронкевич из Советска завоевала серебро в беге на 60 м (8,86 с) и бронзу в прыжках в длину (4 м 64 см).

У щекинской спортсменки Дарьи Борзыкиной две бронзы — в метании снаряда (39 м ровно) и личном многоборье.

В категории 12−13 лет две серебряные медали у туляка Артёма Рянова. Он преодолел 60 м за 7,70 с и прыгнул в длину на 5 м 43 см.

Команда юношей СШОР «Лёгкая атлетика» уверенно одержала победу в эстафете 4×100 м (49,48 с).

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, наши юноши не оставили никаких шансов соперникам в командном многоборье, завоевав Кубок Министерства спорта РФ среди спортивных школ России в средней возрастной группе. Имена победителей: Артём Рянов, Максим Гладких, Дмитрий Яковлевич, Максим Антонов, Владимир Елисеев.