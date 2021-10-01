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В Туле в жестком ДТП на улице Карпова пострадали три человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в жестком ДТП на улице Карпова пострадали три человека

Среди пострадавших – четырехлетний ребенок.

30 сентября в 20.20 в Туле на улице Карпова 37-летний водитель автомобиля Renault Sandero, по предварительной информации, при развороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу SsangYong Actyon и врезался в него.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали водитель Renault, а также пассажиры SsangYong — 38-летняя женщина и четырехлетний мальчик. Они были госпитализированы с различными травмами.
 
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