В Туле в жестком ДТП на улице Карпова пострадали три человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

30 сентября в 20.20 в Туле на улице Карпова 37-летний водитель автомобиля Renault Sandero, по предварительной информации, при развороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу SsangYong Actyon и врезался в него.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали водитель Renault, а также пассажиры SsangYong — 38-летняя женщина и четырехлетний мальчик. Они были госпитализированы с различными травмами.