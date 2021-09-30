Из-за ремонта на кухне туляк оставил без газа весь подъезд

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В редакцию Myslo обратилась тулячка Ольга, жительница дома № 49 по улице Гастелло. Она рассказала, что вечером 29 сентября внезапно весь их подъезд остался без газа.

- Сегодня утром выяснилось, что одной из квартир были какие-то работы без ведома горгаза, и поэтому газ перекрыли! Мастер нам объяснил: пока собственник квартиры не оплатит работы по восстановлению газопровода, газа у нас не будет. Это вообще законно — отрубить весь подъезд? Мы не может ни приготовить поесть, ни помыться. А если сосед через неделю оплатит? — возмущается Ольга.

Myslo обратился за комментарием в пресс-службу АО «Тулагоргаз». Нам пришел такой ответ:

- Неизвестным лицом был перекрыт газовый стояк на несколько квартир в одном из подъездов в доме № 49 по ул. Гастелло. Собственники, жилые помещения которых попали под отключение, вызвали бригаду Центральной аварийно-диспетчерской службы АО «Тулагоргаз».

Аварийная бригада произвела опрессовку отключенного стояка, т. е. проверку газовой трубы воздухом. Газопровод проверку не выдержал — было зафиксировано падение давления, что указывало на утечку газа в одной из квартир. Ввиду того, что газовикам не был обеспечен доступ для проверки во все квартиры по стояку, отсутствовала техническая возможность установить заглушку на данный стояк, аварийная служба была вынуждена для безопасности жителей приостановить подачу газа на вводе на весь подъезд.

В настоящее время по данному адресу проводятся работы по возобновлению газоснабжения.

Виновник инцидента выявлен: собственник одной из квартир, в помещении кухни которой проводится ремонт.

Затраты по устранению последствий аварийной ситуации и восстановлению газоснабжения будут возложены на виновника инцидента.

Газоснабжение жильцам планируют подключить сегодня.