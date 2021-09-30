новости
новости
Регистрация
В Туле пропал 85-летний пенсионер

В Туле пропал 85-летний пенсионер

Евгений Беспалов ушёл из дома 30 сентября.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» занимаются поисками 85-летнего Евгения Дмитриевича Беспалова, который ушёл из дома в Туле и не вернулся. Мужчина не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые. Одежда: предположительно, тёмно-синяя куртка с капюшоном, чёрные или тёмно-синие штаны, чёрные ботинки, коричневая шапка.

Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)755-81-55 или 112.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
пропал человекпропал мужчинапропал пенсионерпоисковый отряд Лиза Алертпоиск пропавших
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за ремонта на кухне туляк оставил без газа весь подъезд
Из-за ремонта на кухне туляк оставил без газа весь подъезд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.