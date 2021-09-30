В Туле пропал 85-летний пенсионер
Евгений Беспалов ушёл из дома 30 сентября.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» занимаются поисками 85-летнего Евгения Дмитриевича Беспалова, который ушёл из дома в Туле и не вернулся. Мужчина не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые. Одежда: предположительно, тёмно-синяя куртка с капюшоном, чёрные или тёмно-синие штаны, чёрные ботинки, коричневая шапка.
Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)755-81-55 или 112.
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