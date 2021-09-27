В Дубне прошёл иммерсивный аудиоспектакль «Пой, танцуй»

Фото: тульский Центр развития туризма

Региональный фонд «Агентство развития туризма Тульской области» совместно и независимая театрально-продюсерская компания «Импресарио» подготовили необычный аудиоспектакль, который состоялся в Дубне 26 и 27 сентября.

Аудиоспектакль прошёл в необычном формате. Гости получили наушники и, следуя за гидом, выполняли простые движения, таким образом становясь частью постановки и погружаясь в увлекательное часовое приключение. Уметь петь и танцевать совсем не обязательно – для участников была подготовлена танцевальная прогулка в наушниках под руководством энергичного гида.

– Современные туристы приезжают в регион подготовленные — изучают гайды, путеводители, читают об истории области, Тулы и малых городов. Поэтому обычной информационной экскурсии уже мало, для искушенного туриста нужны новые форматы, подходы. И экскурсия «Импресарио» — прекрасный пример того, как аудиоспектакли и иммерсивные проекты удачно вписываются в туристические продукты региона, оживляя формат экскурсии и привлекая дополнительный поток гостей, – сказала председатель профильного комитета Тульской области Лариса Соломатина.

– Танцевать на улице у всех на глазах в одиночку решится не каждый. Но когда вас – целая группа, рождается энергия толпы. Она придаёт всем участникам сил и уверенности. Вас уже не остановить. Танцуют все! – отметил основатель независимой театрально-продюсерской компании «Импресарио» Федор Елютин.

В рамках 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты во многих городах региона активно развивается туристическое направление. Малый город Дубна является ярким представителем Большой засечной черты, а старинный ансамбль промышленной усадьбы Мосоловых – настоящей жемчужиной района.