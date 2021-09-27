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Тульские волонтеры могут получить на свои проекты до 100 тысяч
Заявки на грант областного правительства принимаются до 19 октября.
В Тульской области проводится прием заявок на предоставление грантов регионального правительства на поддержку инициатив в сфере развития добровольчества.
В конкурсе могут принять участие жители региона в возрасте старше 35 лет. Сумма гранта – до 100 тысяч рублей на один проект. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте dobro.ru
Заявки принимаются до 19 октября по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, каб. 240, с 9.00 до 18.00. Подробности можно найти здесь.
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