Тульские волонтеры могут получить на свои проекты до 100 тысяч

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В Тульской области проводится прием заявок на предоставление грантов регионального правительства на поддержку инициатив в сфере развития добровольчества.

В конкурсе могут принять участие жители региона в возрасте старше 35 лет. Сумма гранта – до 100 тысяч рублей на один проект. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте dobro.ru