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Тульские волонтеры могут получить на свои проекты до 100 тысяч
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Тульские волонтеры могут получить на свои проекты до 100 тысяч

Заявки на грант областного правительства принимаются до 19 октября.

В Тульской области проводится прием заявок на предоставление грантов регионального правительства на поддержку инициатив в сфере развития добровольчества.

В конкурсе могут принять участие жители региона в возрасте старше 35 лет. Сумма гранта – до 100 тысяч рублей на один проект. Участникам нужно зарегистрироваться на сайте dobro.ru

Заявки принимаются до 19 октября по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, каб. 240, с 9.00 до 18.00. Подробности можно найти здесь.

 

 

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