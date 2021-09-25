«Вертикальный вызов»: спасатели приглашают туляков подняться с ними на 22 этаж высотки

В общей сложности они преодолеют 420 ступеней.

Главное управление МЧС России по Тульской области проведет соревнование по скоростному подъему на высотное здание «Вертикальный вызов» среди сотрудников газодымозащитной службы.

Основной задачей состязаний является популяризация физической культуры и спорта, укрепления здоровья и повышения психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Сотрудникам спасательного ведомства придется подняться в полной экипировке на 22 этаж 66-метрового здания. В общей сложности они преодолеют 420 ступеней.

«Вертикальный вызов» пройдет в одном из высотных зданий жилого комплекса «СМАРТ квартал на Сурикова» 28 сентября.

В состязаниях примут участие более ста пожарных и спасателей – лучших бойцов более чем из 50 подразделений.

Также попробовать себя в роли пожарного смогут жители Тулы.

Для этого нужно при себе иметь документ, удостоверяющий личность, медсправку об отсутствии противопоказаний к физическим нагрузкам.

Регистрация участников будет происходить 28 сентября с 9.00 до 10.30 на месте проведения соревнований.

Для гостей также будет работать выставка пожарно-спасательной техники. Особая программа разработана для детей: юные туляки смогут переодеться в пожарного и попробовать потушить условное возгорание.

Полевая кухня МЧС России предоставит горячий чай для участников и гостей соревнования.